Palmeiras regulariza Eguren, mas estreia permanece adiada

SÃO PAULO - O Palmeiras já dava como certo que o volante Eguren não seria regularizado nesta sexta-feira, mas o nome do volante uruguaio apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF e ele está a disposição do técnico Gilson Kleina. Mesmo assim, não vai enfrentar o Guaratinguetá, sábado, às 16h20, no estádio Dário Rodrigues Leite, pela Série B.

O jogador não viajou com a delegação e o treinador, como não contava com ele antes, achou melhor não incluí-lo na lista de relacionados. Ele ficou em São Paulo para se preparar para a partida contra o Icasa, terça-feira, no Pacaembu.

"Respeitamos o protocolo. Os jogadores que vieram de inatividade, sem ritmo de jogo, precisam de mais tempo. O que a gente quer é manter o nível de atuação. Não precisamos colocar ninguém de afogadilho", alertou Kleina.

Confira a lista de relacionados no Palmeiras:

Goleiros: Fernando Prass e Bruno;

Laterais: Luis Felipe e Juninho;

Zagueiros: Henrique, Vilson e André Luiz;

Volantes: Charles, Wesley, Márcio Araújo e Marcelo Oliveira;

Meias: Valdivia, Mendieta, Ronny e Serginho;

Atacantes: Vinicius, Leandro, Alan Kardec e Ananias.