Palmeiras reintegra volante que estava em Portugal

Entretanto, Renato não deve permanecer no clube. O jogador de 21 anos foi contratado para jogar no extinto Palmeiras B e estava defendendo o Moreirense, de Portugal, onde atuou de agosto do ano passado até o fim da temporada 2012/2013 do futebol europeu, em junho.

O jogador tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2014 e deve ficar à disposição do técnico Gilson Kleina enquanto estiver procurando outro clube para jogar. A sua situação, porém, pode mudar caso consiga se destacar nos treinamentos, chamando a atenção do treinador.