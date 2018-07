Palmeiras relaciona oito atacantes para prévia de final contra Santos na Vila

Com 53 gols, o Palmeiras tem o terceiro melhor ataque do Brasileirão, atrás apenas de Corinthians (58) e Atlético-MG (56). Para encarar o Santos, na prévia da decisão da Copa do Brasil, o time alviverde terá as seguintes opções ofensivas: Alecsandro, Lucas Barrios, Gabriel Jesus, Rafael Marques, Kelvin, Mouche, Dudu e Cristaldo - além de Allione, que pode ser escalado na frente.

Entre os relacionados, Marcelo Oliveira conta com o retorno de Leandro Almeida, Thiago Santos e Alecsandro, que não atuaram pela semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, na última quarta-feira, pois já haviam atuado na competição por outras equipes.

Para a partida de domingo, o Palmeiras ainda não poderá contar com Arouca, Fellype Gabriel e Cleiton Xavier, que estão em estágio final de recondicionamento físico, Gabriel, que faz tratamento de uma lesão no joelho, e Egídio, com desconforto muscular que será reavaliado nos próximos dias.

CONFIRA OS JOGADORES RELACIONADOS PELO PALMEIRAS:

GOLEIROS - Fernando Prass e Jailson;

LATERAIS - Lucas, João Pedro e João Paulo;

ZAGUEIROS - Vitor Hugo, Leandro Almeida, Jackson e Nathan;

VOLANTES - Amaral, Thiago Santos, Andrei Girotto e Matheus Sales;

MEIAS - Zé Roberto, Robinho e Allione;

ATACANTES - Alecsandro, Lucas Barrios, Gabriel Jesus, Rafael Marques, Kelvin, Mouche, Dudu e Cristaldo.