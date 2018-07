Palmeiras relaciona cinco atletas do sub-20 para enfrentar Coritiba

De olho na final da Copa do Brasil, o Palmeiras realizou neste sábado o último treinamento antes da partida de domingo contra o Coritiba, pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o jogo, o time paulista deve entrar sem os considerados titulares e terá à disposição cinco atletas do time sub-20 entre os 21 relacionados.

Taylor, Augusto, Daniel, Juninho e Jobson são os atletas com 20 anos ou menos que vão ao jogo no Allianz Parque. Com eles, o Palmeiras terá nove jogadores revelados nas categorias de base. Os outros são os goleiros Fábio e Vinicius Silvestre, o zagueiro Nathan e o volante Julen.

O zagueiro Augusto, capitão do time sub-20, e o meia Jobson foram convocados pela primeira vez para o time profissional. Já Taylor atuou duas vezes em 2015 (contra Coritiba e Flamengo), Daniel foi relacionado para encarar o Cruzeiro, em agosto, e Juninho já soma dois embates pelo clube (contra Santos, em 2014, e Sampaio Corrêa, neste ano).

Suspenso da partida de volta contra o Santos na decisão da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, Lucas é o único titular relacionado pelo treinador Marcelo Oliveira para enfrentar o Coritiba.

CONFIRA OS RELACIONADOS

Goleiros: Fábio e Vinicius Silvestre;

Laterais: Lucas, Egídio, Taylor e João Paulo;

Zagueiros: Nathan, Leandro Almeida e Augusto;

Volantes: Amaral, Andrei Girotto, Julen e Daniel;

Meias: Allione, Juninho e Jobson;

Atacantes: Mouche, Alecsandro, Kelvin, Rafael Marques e Cristaldo.