Palmeiras relaciona Vitinho e pode mudar esquema tático contra o Fluminense

O Palmeiras encerrou nesta terça-feira a preparação visando a partida contra o Fluminense, quarta-feira, às 21h45, no Allianz Parque, e a principal novidade será a presença do meia Vitinho no banco de reservas. Ele está na lista dos 23 relacionados para o jogo divulgada pelo técnico Cuca após o treino realizado na Academia de Futebol.

Outra mudança deve ser tática. Sem Barrios, machucado, o treinador pode colocar Dudu entre os titulares, no lugar de Alecsandro, que atuou na rodada passada. Assim, o time perderia uma referência na área, mas ganharia em velocidade.

"Se acontecer, vai ser bom, pois teremos um ataque rápido, bom e leve. Os três têm capacidade de drible e também de finalização. Se for isso mesmo, temos de nos movimentar bem e recompor a marcação", disse Dudu.

Em relação ao time, Cuca não deu entrevistas e nem deu pistas de quem deve jogar, mas a única alteração pode ser no ataque, com a entrada de Dudu. Quanto a Vitinho, o garoto tem 18 anos e participa dos treinos do time profissional e do sub-20, que disputa o Campeonato Paulista da categoria. Barrios, Gabriel e Edu Dracena continuam machucados.

Confira os 23 convocados do Palmeiras:

Goleiros: Fernando Prass e Jailson

Laterais: Egídio, Fabiano e Zé Roberto

Zagueiros: Thiago Martins e Vitor Hugo

Volantes: Arouca, Jean, Matheus Sales e Thiago Santos

Meias: Cleiton Xavier, Fabrício, Moisés, Tchê Tchê e Vitinho

Atacantes: Alecsandro, Dudu, Erik, Gabriel Jesus, Luan, Róger Guedes e Rafael Marques