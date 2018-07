Palmeiras renova contrato com a Adidas até 2014

"Estamos muito honrados em continuar esse relacionamento e em fazer parte da história do Palmeiras. Nosso primeiro ano de parceria foi em 1978 e agora vamos juntos até 2014. Acreditamos na força do Palmeiras e temos certeza que eles também confiam muito em nossos produtos e equipamentos", afirmou Marcelo Ferreira, presidente da Adidas do Brasil, em declaração publicada pelo site oficial do Palmeiras, que tem a marca novamente como parceira desde 2006.

O presidente do clube do Palestra Itália, Luiz Gonzaga Belluzzo, também festejou a renovação do acordo com o patrocinador. "A Adidas e o Palmeiras tem uma história muito rica no futebol. Nossa equipe estará muito forte em 2011 e precisamos ter o que há de melhor em material esportivo para que nossos atletas produzam o máximo. Os equipamentos da marca são excepcionais, estamos muito satisfeitos com essa extensão da parceria", destacou o dirigente.

A renovação de contrato com a Adidas irá render um bom dinheiro aos cofres do Palmeiras, que passa por situação financeira complicada atualmente.

Ficou acertado que a empresa pagará luvas pela renovação antecipada do compromisso. Com isso, R$ 13 milhões serão injetados imediatamente no caixa do Palmeiras, o que possibilita o clube sair do sufoco no curto prazo, acertando todas as pendências salariais, que no fim de ano costuma serem mais pesadas por causa do pagamento de 13.º salário aos funcionários.

Mas os ganhos anuais com o patrocínio também devem crescer. O Palmeiras pode chegar a ganhar até R$ 15 milhões por ano da Adidas, caso as metas de venda de material esportivo com a marca do clube sejam ultrapassadas - o excedente entraria na forma de royalties para o clube.