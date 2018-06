Palmeiras renova contrato com o atacante Keno até o fim de 2021

O Palmeiras oficializou na tarde desta quarta-feira a renovação de contrato com o atacante Keno. O jogador tinha vínculo até 2020, mas assinou um novo acordo válido até 2021 depois de o clube adquirir os 40% restantes dos direitos econômicos do atleta, ao comprar a parcela restante, que pertencia ao São José-RS.

"Estou muito feliz por ter renovado meu contrato do Palmeiras. Espero dar meu melhor em campo em 2018 e conquistar títulos para essa torcida maravilhosa", disse o jogador para a TV Palmeiras, no YouTube. Keno chegou ao clube no começo de 2017, após deixar o Santa Cruz. Em 56 partidas, foram 12 gols marcados.

A renovação vem em um momento em que o jogador começou a ser especulado em outras equipes. O Al-Nassr, da Arábia Saudita, demonstrou interesse na contratação do atacante, que apesar de não ter começado o ano como titular, entra com regularidade na equipe, principalmente no segundo tempo.