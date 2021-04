Palmeiras renova contrato com o goleiro Vinícius Silvestre até o fim de 2024

O Palmeiras fechou nesta sexta-feira a renovação de contrato do goleiro Vinicius Silvestre, de 27 anos. Atualmente a terceira opção para a posição, o jogador agora assinou vínculo até o fim de 2024. Anteriormente, o acordo terminava no fim desta temporada. O goleiro é atleta atual com mais tempo de clube e foi recrutado pelas categorias de base em 2006, quando tinha 11 anos.

"A renovação é um motivo de muito orgulho e satisfação. Estou no clube desde os 11 anos, praticamente nasci aqui. Eu e minha família estamos realizados, pois todo o esforço valeu a pena. Ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande e espero fazer um ótimo trabalho durante este período", disse Vinicius. A negociação foi intermediada pelos empresários do jogador. Os mesmos agentes cuidaram no passado da carreira de outro goleiro palmeirense, o agora aposentado Marcos.

Além de passar pela base do Palmeiras e pela base da seleção brasileira, o goleiro acumula experiência até mesmo por outras equipes. Nas temporadas anteriores, ele foi emprestado para Ponte Preta e CRB-AL. Pelo Palmeiras o goleiro acumula sete partidas, das quais quatro foram nesta temporada diante de Corinthians, São Caetano, Ferroviária e São Bento. Todos esses compromissos foram pelo Campeonato Paulista.

O Palmeiras considera Vinicius como um possível titular no futuro e o goleiro afirma que trabalha com outros colegas de posição, como Weverton e Jailson, para se preparar para assumir o posto. "É muito gratificante aprender com eles todos os dias. Sempre tentei absorver ao máximo o melhor de cada um como goleiro e ser humano. Juntando todos os conselhos de todos eles, o mais marcante para mim é: nada resiste ao trabalho. Por isso me cobro muito", comentou.