Palmeiras renova contrato com o zagueiro Luan até março de 2023

O Palmeiras selou nesta quinta-feira a renovação de contrato do zagueiro Luan. Antes com vínculo até março de 2022, o defensor de 26 anos prolongou agora por mais um ano. O acordo foi oficializado nesta quinta-feira e, inclusive, foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. A informação foi publicada pelo Globoesporte.com.

Luan chegou ao Palmeiras em 2017, após deixar o Vasco em uma compra de R$ 10 milhões bancada pela patrocinadora, a Crefisa. O zagueiro passou a ter mais espaço no clube no ano passado, após a chegada do técnico Luiz Felipe Scolari. O defensor foi escolhido para formar junto com Gustavo Gómez a dupla de zaga utilizada na campanha vencedora do Campeonato Brasileiro.

Nesta temporada o defensor atuou dez vezes e marcou um gol. Antes o jogador, a diretoria havia se antecipado e renovado o vínculo de outros atletas do time nesta temporada, como Bruno Henrique e Dudu, que haviam recebido sondagens de equipes chinesas, assim como do volante Jean. Todos passaram a ter acordos longos e receberam aumento salarial.