Palmeiras renova contrato como lateral Victor Luís até o fim de 2022

O Palmeiras firmou nesta sexta-feira um novo contrato com o lateral-esquerdo Victor Luís. Antes com vínculo somente com o clube até 2021, o jogador de 25 anos assinou um acordo por mais um ano, até dezembro de 2022. A atualização foi anunciada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e foi acompanhada de um aumento salarial.

Victor Luís é formado nas categorias de base do Palmeiras e pelo clube tem 89 partidas e três gols marcados. O lateral tem se revezado na posição com Diogo Barbosa. Além de ter atuado no time alviverde, ele esteve emprestado anteriormente para o Ceará e Botafogo, até retornar dessas passagens no começo do ano passado.

A renovação com o jogador é a terceira promovida pela diretoria no começo deste ano. Antes de Victor Luís, o clube havia estendido os vínculos do meia Bruno Henrique e do atacante Dudu. Esses dois nomes estavam recebendo sondagens do futebol chinês e assinaram novos contratos para que pudessem permanecer no elenco e recusarem as investidas.