Palmeiras renova contrato de Bruno Henrique por quatro temporadas

O Palmeiras definiu na tarde desta sexta-feira a permanência do volante Bruno Henrique. Apesar do interesse do Tianjin Teda, da China, o jogador e seus empresários se reuniram com a diretoria do clube e concordaram com uma proposta de renovação de contrato. Em vez de o vínculo terminar em junho de 2020, como era anteriormente, será válido até 2023.

Capitão do Palmeiras na campanha do título brasileiro do ano passado, Bruno Henrique recebeu o contato do time chinês semanas atrás. O Tianjin Teda se mostrou disposto a pagar a multa rescisória, de R$ 25 milhões, e ofereceu ao volante o salário de R$ 1,7 milhão. A proposta deixou o jogador bastante interessado, mas pesou a vontade dele em permanecer.

Bruno Henrique chegou ao Palmeiras em junho de 2017, após deixar o Palermo. No ano passado o jogador se destacou na campanha do título brasileiro e começou a receber sondagens. A própria diretoria admitia que teria dificuldades em segurar o atleta e estava preparada em tentar convencê-lo a ficar, ao apresentar um novo contrato e um plano de carreira.

O clube adotou com o jogador o modelo de negociação adotado com o atacante Dudu. O jogador também tinha uma proposta da China, porém se reuniu com o clube nas últimas semanas e concordou com a proposta de renovação de contrato. Com a continuidade de Bruno Henrique, o Palmeiras mantém a postura de segurar os atletas do elenco campeão brasileiro do ano passado.

"O Palmeiras me abriu as portas em 2017, me acolheu super bem, sempre me deu o melhor para trabalhar. Me sinto muito em casa aqui e, por isso, optei por renovar. O projeto do clube é grandioso e quero fazer parte. Erguer a taça do Brasileirão ano passado foi algo indescritível e quero repetir isso muitas outras vezes", disse Bruno Henrique ao site oficial do Palmeiras.

O Palmeiras anunciou a renovação nas redes sociais com um emoji em referência à nova vitória obtida sobre o mercado chinês. Com a continuidade no clube assegurada, Bruno Henrique estará à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari para o clássico com o Corinthians, neste sábado, pelo Campeonato Paulista.