Palmeiras renova contrato do lateral Fernandinho até o fim de 2013

SÃO PAULO - O Palmeiras estendeu nesta quinta-feira o contrato de empréstimo do lateral-esquerdo Fernandinho, que pertence ao Oeste. Com o novo acerto, o jogador garantiu sua permanência no clube até o fim deste ano.

"Estou muito feliz com este novo momento e espero poder ajudar o Palmeiras a alcançar seu principal objetivo neste ano, que é subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Passei por um período difícil aqui no clube, fiquei muito tempo me tratando de uma lesão no joelho, mas estou recuperado e à disposição para jogar e contribuir", disse Fernandinho.

Fernandinho chegou ao Palmeiras em abril do ano passado, mas só disputou 15 jogos na equipe. O lateral acumula poucas partidas porque ficou afastado por nove meses em razão de uma grave lesão no joelho esquerdo.

A renovação do seu contrato foi confirmada nesta quinta poucos dias depois de a diretoria palmeirense emprestar João Denoni, Emerson e Diego Souza ao Oeste. O clube também emprestou Maikon Leite, Tiago Real e Weldinho recentemente.