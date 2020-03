Palmeiras renova contrato dos jovens Lucas Esteves e Alan

O Palmeiras acertou nesta terça-feira a renovação de contrato do lateral-esquerdo Lucas Esteves e do meia Alan. Ambos foram promovidos ao elenco profissional do clube no início desta temporada. Lucas prorrogou seu vínculo com o Palmeiras até o fim de 2024, enquanto Alan estendeu o contrato até o fim de 2023.

O acerto com a dupla faz parte da estratégia do Palmeiras de renovar o contrato das promessas que subiram da base. Na última terça-feira, o clube já havia anunciado a prorrogação de contrato do atacante Wesley até o fim de 2024. Antes disso, Gabriel Veron e Gabriel Menino também já haviam estendido seus vínculos com o clube.

Lucas Esteves chegou ao Palmeiras em 2014 e chegou a estrear pelo profissional em março do ano passado, antes de retornar para a base. Ele comemorou a renovação de contrato. "Esse é mais um sonho que realizo. O primeiro foi chegar ao Palmeiras, o segundo foi vencer na base e subir para o profissional. E agora espero permanecer por muito tempo aqui, dar muitas alegrias a esta torcida e conquistar muitos títulos", disse o lateral de 19 anos.

Alan, por sua vez, tem 20 anos e renovou até o fim de 2023. Ele chegou ao Palmeiras em 2013 para integrar o sub-15 e acumula convocações para as categorias de base da seleção brasileira. O meia atuou em duas partidas nesta temporada.

Os anúncios do Palmeiras foram feitos pelas redes sociais. O clube fechou suas atividades por causa da pandemia do novo coronavírus e os atletas foram liberados das atividades na Academia de Futebol desde a última terça-feira.