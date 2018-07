Palmeiras renova contratos dos jovens Victor Luís e Renato

O Palmeiras renovou os contratos do lateral-esquerdo Victor Luís e do volante Renato. Ambos passaram a ganhar espaço na equipe desde a chegada do técnico argentino Ricardo Gareca. Agora, o novo contrato de Victor Luís vale até junho 2017, e o de Renato termina em junho de 2019.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, o lateral, de 21 anos, passou a ser a aposta de Gareca depois da saída de William Matheus para o Toulouse, da França, na semana passada. No clássico com o Corinthians, no último domingo, ele foi titular e não comprometeu. Na quarta-feira, no amistoso contra a Fiorentina, Victor Luís teve boa atuação, abriu o placar da vitória por 2 a 1 com um belo chute rasteiro de fora da área e foi bastante elogiado por Gareca.

"É um jogador com futuro e potencial. Tem condições para ser um bom jogador no Palmeiras. Tem atitude", disse o treinador argentino.

Renato, de 22 anos, tem se destacado no Palmeiras pela força na marcação. O atleta também chama a atenção pela qualidade na saída de bola. Contratado em 2012 por indicação do volante Marcos Assunção, hoje na Portuguesa, Renato não conseguiu se firmar na equipe e foi emprestado para o Moreirense, de Portugal. De volta ao Palmeiras em 2013, só engrenou neste ano.

O volante foi poupado do amistoso contra a Fiorentina e não ficou nem no banco de reservas. Domingo, contra o Bahia, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Pacaembu, Renato deve recuperar a sua vaga de titular.