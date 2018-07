Palmeiras renova empréstimo de Fernandinho até julho

Fernandinho chegou ao Palmeiras após a disputa do Campeonato Paulista e sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, durante um treinamento, no dia 18 de agosto, quando começava a conquistar espaço com o então técnico Luiz Felipe Scolari. A previsão inicial era de que ele ficasse afastado dos gramados por um período entre seis a oito meses. O lateral, porém, tenta voltar antes ao time.

"Eu sou um cara bem resolvido e vim ao Palmeiras para vencer. Infelizmente, no meu melhor momento na equipe, tive uma lesão muito grave. A gente não escolhe isso para a nossa carreira. Foi uma fatalidade e, no início, eu fiquei muito chateado. Passou muita coisa pela minha cabeça. Mas agora já estou na metade da minha recuperação e tudo o que mais quero é voltar a jogar", explicou.

Além de jogar na lateral, Fernandinho também pode ser utilizado como meia. Motivado com a permanência no clube, ele espera conquistar a confiança do técnico Gilson Kleina. "Acho que em poucos jogos (fez 12 no total) pude provar um pouco do que eu sei. Vou dar a vida para alcançar meu objetivo, que é ser titular", completou.