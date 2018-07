Palmeiras repete ação de rival e vende espaço para fotos no uniforme

O torcedor do Palmeiras terá a oportunidade de ver seu rosto na camisa do time e em outros espaços ligados ao clube. O departamento de marketing do time lançou um programa chamado "Eu Jogo Junto", bem parecido com uma ação feita pelo Corinthians em 2008, durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

A diferença principal nos programas é que o do Corinthians estampava a foto em todo o uniforme, enquanto o do Palmeiras será apenas dentro dos números da camisa, em um painel do Allianz Parque e no ônibus do clube, entre outros lugares. O torcedor que for sócio do programa Avanti pode pagar R$ 950 para ter direito ao programa. Quem não é sócio-torcedor precisa pagar R$ 1.100.

Além das fotos estampadas, o palmeirense ainda terá incluso no pacote, um tour pelo estádio, outro na Academia de Futebol, além de um livro do clube, o álbum de figurinhas do centenário, adesivos, um chip de celular temático e uma caixa personalizada do programa.

A ideia da diretoria palmeirense é utilizar a camisa com as fotos em pelo menos um jogo do Campeonato Brasileiro. O torcedor interessado no programa pode ser mais informações e comprá-lo no site www.eujogojunto.com.br.