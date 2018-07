Palmeiras repete formação em treino, mas Borja vira dúvida para enfrentar o Tucumán

O Palmeiras só tem uma dúvida na formação para enfrentar nesta quarta-feira o Atlético Tucumán, da Argentina, no Allianz Parque, pela Copa Libertadores. O técnico Cuca comandou nesta terça-feira à tarde na Academia de Futebol o último trabalho antes da partida e repetiu a formação utilizada no dia anterior, com o atacante Róger Guedes como titular na vaga de Willian e o volante Thiago Santos como o substituto de Felipe Melo, suspenso. A dúvida, porém, é Borja. Como ele deixou a atividade mais cedo, passou a ser dúvida.

A equipe trabalhou durante 30 minutos nesta terça com os portões fechados e só depois os jornalistas tiveram acesso. Depois disso o elenco treinou bolas paradas e realizou o tradicional "rachão". Desta vez, porém, a atividade recreativa não terminou em conflito, como foi na segunda, quando Cuca, Felipe Melo e o preparador físico Omar Feitosa discutiram sobre o placar final da partida. O único susto foi uma pancada em Borja em uma dividida com o goleiro Daniel Fuzato. O colombiano deixou o gramado mais cedo com dores no joelho esquerdo.

Apesar disso, o atacante deve ser titular. O time começa com a partida: Fernando Prass; Jean, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Thiago Santos e Tchê Tchê; Guerra, Róger Guedes e Dudu; Borja (Willian). Róger Guedes herdou a vaga de Willian, que foi poupado da atividade de segunda por estar com dores musculares, mas participou normalmente nesta terça e treinou entre os reservas.

Para o jogo nesta quarta-feira o clube já vendeu 33 mil ingressos. A partida vale pela última rodada da fase de grupos e para se classificar, o Palmeiras depende apenas do próprio resultado. Mesmo se perder por um gol de diferença estará classificado. Caso a desvantagem seja maior, será preciso torcer para que o Jorge Wilstermann não derrote o Peñarol, em Montevidéu, em partida que será iniciada no mesmo horário.

CONTRATAÇÃO

O Palmeiras anunciou nesta terça a contratação de Wesley Carvalho como o novo treinador do time sub-20. Ele estava no Vitória como auxiliar técnico e entra na vaga de João Burse, desligado do clube na última semana.