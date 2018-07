Palmeiras repete lista de relacionados para enfrentar o Corinthians

O Palmeiras encerrou na manhã deste sábado a preparação para o clássico com o Corinthians, domingo, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A atividade, realizada na Academia de Futebol, teve 1 hora e 30 minutos de duração.

Durante esse tempo, o técnico Oswaldo de Oliveira fez ajustes na equipe para o clássico com o Corinthians e trabalhou jogadas de bola parada, além de ter simulado lances defensivos. Enquanto isso, o recém-contratado Cleiton Xavier realizou apenas exercícios com preparadores físicos e correu em torno do campo.

Após o treinamento, Oswaldo divulgou a lista de 20 jogadores relacionados para o clássico e repetiu os nomes da derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta, na última quinta-feira. Entre eles, está o lateral-esquerdo Zé Roberto, que foi poupado no tropeço e agora retorna ao time. Assim, o Palmeiras segue sem contar com os ex-santistas Aranha e Arouca, recém-contratados pelo clube, e o chileno Valdivia, em recuperação de lesão.

A tendência é de que o Palmeiras entre em campo para enfrentar o Corinthians com a seguinte escalação: Fernando Prass; Lucas, Tobio, Vitor Hugo e Zé Roberto; Renato, Gabriel, Allione e Alan Patrick; Dudu e Leandro Pereira.

Com três pontos, o Palmeiras está em terceiro lugar no Grupo C do Paulistão e tentará vencer o rival Corinthians para se recuperar da derrota para a Ponte. Confira a lista de relacionados do Palmeiras para o clássico com o Corinthians:

Goleiros: Fernando Prass e Jailson

Laterais: Lucas, Zé Roberto e João Paulo

Zagueiros: Jackson, Tobio e Vitor Hugo

Volantes: Victor Luis, Renato, Amaral e Gabriel

Meias: Alan Patrick, Robinho e Allione

Atacantes: Dudu, Cristaldo, Maikon Leite, Leandro Pereira e Rafael Marques