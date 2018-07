Palmeiras repudia atitude de torcedores organizados contra Capixaba

SÃO PAULO - Em resposta aos acontecimentos envolvendo o lateral-direito Fabinho Capixaba e alguns torcedores da organizada Mancha Alviverde, o presidente recém-eleito Paulo Nobre divulgou uma nota no site do Palmeiras repudiando as manifestações violentas.

Leia a nota na íntegra:

A Sociedade Esportiva Palmeiras, por meio do presidente Paulo Nobre, aceita todas as manifestações de protesto pacífico e democrático, mas repudia qualquer atitude agressiva de torcedores contra seus profissionais, dirigentes, funcionários e o patrimônio.

Essa nova gestão, que chega com o intuito de trabalhar muito para recolocar o clube na rota das grandes conquistas, entende o direito do torcedor em vaiar e criticar, mas abomina totalmente a violência física, intimidações e ameaças contra seus profissionais.

ENTENDA O CASO

Capixaba estava em um salão de beleza na Rua Turiassu, em frente à sede do clube, quando um torcedor começou a xingá-lo do lado de fora do estabelecimento. Irritado, o jogador foi para a rua tirar satisfação e o confronto começou. Segundo testemunhas, Capixaba e o torcedor chegaram a cair no chão e quando o jogador viu que mais torcedores se aproximavam, correu para dentro do salão de beleza.

Após o incidente, um membro da Mancha Alviverde publicou em sua página no Twitter que 'o boxe agora foi no Fabinho Capixaba. Alma lavada', mas apagou a mensagem minutos depois. O torcedor é o mesmo que, em 2011, se envolveu em confusão com o volante João Vítor.