Palmeiras reserva goleia Hortolândia em jogo-treino

O técnico Gilson Kleina aproveitou o jogo-treino para dar ritmo de jogo aos reservas. Ele escalou o Palmeiras com Bruno; Ayrton, Tiago Alves, Marcos Vinícius e Marcelo Oliveira; Eguren, Edilson, Mendieta e Ronny; Ananias e Caio. Com esta formação a equipe venceu por 2 a 0, com dois gols de Caio.

No segundo tempo o Palmeiras teve um time totalmente diferente, aproveitando do seu enorme elenco. Jogaram Fábio; Wendel, Wellington, Thiago Martins e Victor Luis; Renato, Rondinelly, Fernandinho e Felipe Menezes; Patrick Vieira e Serginho. Os três gols que fecharam a goleada foram marcados por Renato, Fernandinho e Wellington.

Os titulares da vitória sobre o Figueirense por 3 a 2, no último sábado, trabalharam campo reduzido no gramado ao lado. Líder da Série B com 21 pontos, o Palmeiras enfrenta neste sábado o Guaratinguetá, pela 10ª rodada do torneio nacional, no interior paulista. Todos os ingressos da torcida alviverde já foram vendidos.