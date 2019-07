Palmeiras resgata reforços conhecidos para superar pior momento do ano

O Palmeiras decidiu recorrer a velhos conhecidos para se reforçar durante o período mais crítico da temporada. O zagueiro Vitor Hugo e o atacante Henrique Dourado serão os próximos contratados do clube e terão a responsabilidade não só de fazer a equipe se recuperar, como também amenizar a frustração pelo rendimento ruim dos novatos trazidos para 2019.

A dupla de reforços passou a última quarta-feira realizando exames médicos. O defensor deixou a Fiorentina, vai custar cerca de R$ 21 milhões e volta ao Palmeiras depois de dois anos. O contrato será por cinco temporadas. Já o atacante virá por empréstimo de seis meses. Os direitos dele pertencem ao Henan Jianye, da China.

Os dois tiveram passagens positivas pelo Palmeiras nos últimos anos. Vitor Hugo atuou pelo time entre 2015 e 2017, quando foi campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro. Henrique esteve no clube em 2014 e terminou como artilheiro na temporada, com 18 gols. Curiosamente, antes de fechar acordo pelo atacante, a diretoria tentou trazer outro ex-palmeirense: Alan Kardec. Mas o time dele, o Chongqing Lifan, da China, não aceitou negociar.

Os reforços vão se apresentar ao técnico Luiz Felipe Scolari no pior momento vivido pelo clube em 2019. O Palmeiras acumula quatro partidas seguidas sem vencer, maior série em dois anos, e encara uma brusca queda de rendimento. A defesa levou só nesses quatro últimos compromissos seis de todos os 15 gols sofridos no ano.

A busca por jogadores com passagens pelo clube é uma forma de diminuir o erro nas contratações. Vitor Hugo, de 28 anos, e Henrique, de 29, conhecem o Palmeiras e, por isso, têm a expectativa da diretoria para não sofrerem com a readaptação ao clube.

A confiança é conseguir com os dois ter um rendimento melhor entre os reforços trazidos para temporada, algo não obtido com outros novatos. Trazido por cerca de R$ 20 milhões, o atacante Carlos Eduardo ainda não teve uma sequência. Ele fez só 14 jogos e marcou um gol.

Na partida de ontem, o Ceará superou o Palmeiras no Castelão e acabou com a invencibilidade do líder! Confere aí os #MelhoresMomentos do jogo! pic.twitter.com/Yga7wY6rHp — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) July 21, 2019

Também atacante, Ricardo Goulart se apresentou como grande reforço para 2019, porém só fez 12 partidas e cancelou o contrato de empréstimo para voltar ao futebol chinês. Felipe Pires foi outro reforço a vir por empréstimo, porém não convenceu e já foi repassado ao Fortaleza.

O volante Matheus Fernandes e o atacante Arthur Cabral, ambos de 21 anos, custaram juntos cerca de R$ 20 milhões e ainda não tiveram sequência. Matheus só atuou duas vezes e Arthur, cinco. Das novidades para 2019, quem mais se destacou até agora foi o meia Zé Rafael.