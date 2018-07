Palmeiras resolve fazer pré-temporada em São Paulo

SÃO PAULO - Enquanto o elenco entrou em férias após o término do Campeonato Brasileiro, no último domingo, a diretoria e a comissão técnica do Palmeiras já definiram a programação da pré-temporada. E a decisão foi por fazer toda a preparação em São Paulo, com treinos na própria Academia de Futebol.

Tradicionalmente, o Palmeiras faz a pré-temporada em cidades do interior de São Paulo, onde costuma ficar concentrado antes do início do Paulistão. Dessa vez, porém, o trabalho será mesmo na Academia, sendo que os jogadores ficarão hospedados no Hotel Holliday Inn, no Anhembi, durante o período.

A reapresentação dos jogadores após as férias, para o início da pré-temporada palmeirense, está marcado para o dia 4 de janeiro. E a estreia do Palmeiras no Paulistão será em 22 de janeiro, contra o Bragantino, em Bragança Paulista. Antes disso, porém, o time deverá fazer alguns amistosos - um dos compromissos nesse período será a partida contra o Ajax, em 14 de janeiro, no Pacaembu.

Depois de uma temporada frustrante, em que fracassou nas quatro competições que disputou, o Palmeiras aposta na contratação de reforços para ter um 2012 melhor. O técnico Luiz Felipe Scolari pediu alguns jogadores experientes para fortalecer o grupo e o presidente Arnaldo Tirone já prometeu investir.