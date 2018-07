Palmeiras responde até sexta se cede três atletas à Ponte Preta

SÃO PAULO - O Palmeiras promete responder até esta sexta-feira se cederá três jogadores do seu elenco pretendidos pela Ponte Preta para a continuidade desta temporada. O clube de Campinas espera fechar a contratação por empréstimo do atacante Maikon Leite, do meia Tiago Real e do jovem zagueiro Luiz Gustavo.

A Ponte quer que os três atletas assinem contrato para defender o time até o fim do ano e não descarta envolver jogadores do seu plantel na negociação. A diretoria do clube do interior paulista aposta que o Palmeiras está disposto a ceder o trio, até pelo fato de que o elenco do time está inchado, com um total 46 jogadores.

Maikon Leite e Tiago Real hoje estão encostados no elenco do Palmeiras, sendo que o primeiro deles esteve próximo de acertar a sua ida para o Umm-Salal, do Catar, mas o negócio acabou não se concretizando. Já o meio-campista perdeu espaço no time com a contratação do paraguaio Mendieta e com a volta de Valdivia, que retomou seu lugar entre os titulares após ficar mais de 100 dias seguidos sem defender a equipe nesta temporada.

Luiz Gustavo, por sua vez, não vem tendo espaço no time do Palmeiras e, com apenas 19 anos de idade, é outro que tem boa chance de ser cedido para a Ponte. O mesmo vale para Maikon Leite e Tiago Real. O primeiro deles, por sinal, é um jogador considerado caro para ficar encostado no clube.

Na última terça-feira, o executivo de futebol da Ponte, Ocimar Bolicenho, esteve em São Paulo para tentar fechar as contratações de Tiago Real e Maikon Leite. As negociações avançaram e o dirigente disse que Maikon Leite é quem estava mais próximo de fechar com o clube de Campinas, que aceitou assumir o pagamento de R$ 80 mil por mês, metade do valor do salário do atacante atualmente.