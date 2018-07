Palmeiras ressalta 'decisão' contra o Coritiba no domingo

Os jogadores do Palmeiras deixaram seu novo estádio muito abatidos depois da derrota por 2 a 0 para o Sport, nesta quarta-feira, pelo Brasileirão. O resultado fez o time ficar mais próximo da zona do rebaixamento, frustrou a expectativa pela inauguração do local e ainda, obrigou o elenco a afinar o discurso de decisão para a próxima rodada, quando tem confronto direto com o Coritiba, no Couto Pereira.

"Temos de ir lá e recuperar os pontos perdidos em casa de qualquer maneira", disse o lateral-esquerdo Victor Luís, um dos poucos do time que aceitaram falar depois da derrota. "Vivemos o ano do centenário, estamos em um clube grande e com uma tradição gigante. Temos que nos unir para evitar o rebaixamento de qualquer maneira", cobrou o volante Marcelo Oliveira.

Rodadas atrás o Palmeiras estava cinco pontos acima da zona de rebaixamento. Agora, após três derrotas consecutivas, se vê com apenas três pontos a mais do que a zona da degola. A diferença pode ainda diminuir caso o Chapecoense vença nesta quinta-feira o Fluminense, no Maracanã. A vantagem para os quatro últimos colocados cairia para somente um ponto.

As três derrotas consecutivas na tabela coincidem também com a falta de gols do time, que pouco finalizou contra o Sport. "Temos que ter a cabeça boa para ganhar o confronto direto. Perder sempre é ruim, ainda mais por causa da festa pela inauguração, pela torcida. Tínhamos a noção da expectativa que existia", admitiu o atacante Henrique, artilheiro do Brasileirão com 15 gols.