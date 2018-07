Palmeiras retoma treinos sem Moisés, Zé Roberto e Alecsandro

Após vencer o Santa Cruz em Recife, na segunda-feira, o Palmeiras se reapresentou na tarde desta quarta na Academia de Futebol. O líder do Brasileirão fez apenas um trabalho técnico sem as presenças do lateral-esquerdo Zé Roberto, do volante Moisés e do atacante Alecsandro.

Zé Roberto, autor de um belo gol no Arruda, e Moisés fizeram somente atividade regenerativa na academia. Alecsandro, por sua vez, foi poupado do trabalho no gramado em razão de dores nas costas. A princípio, o trio não deve ser problema para o treino desta quinta, no período da tarde.

O Palmeiras se prepara para o confronto com o lanterna América-MG, no próximo domingo, em Londrina. Para este jogo, o técnico Cuca terá duas baixas. O atacante Gabriel Jesus serve à seleção brasileira em duas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo e o zagueiro Mina defenderá a Colômbia na mesma competição. Cuca deve escalar Edu Dracena no lugar do colombiano. Para o ataque, as opções do treinador são Erik e Leandro Pereira.