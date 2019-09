Palmeiras retorna à arena para receber o Fluminense e selar a paz após crise

Reconquistar a torcida é a meta do Palmeiras para o jogo desta terça-feira, às 21h, contra o Fluminense, no Allianz Parque. Em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe reencontra o público alviverde disposto a melhorar a imagem depois de na última partida como mandante ter sido eliminado na Copa Libertadores e desencadeado uma série de protestos.

Desde a fatídica derrota de duas semanas atrás para o Grêmio, por 2 a 1, no Pacaembu, o Palmeiras vivenciou uma crise marcada pela demissão do técnico Luiz Felipe Scolari e pontuada por protestos da torcida. O diretor de futebol Alexandre Mattos foi um dos alvos, com direito a receber na porta do condomínio onde mora uma manifestação feita por um grupo de membros da organizada Mancha Alviverde.

Outro protesto relevante nesse período recente de impopularidade do time foi a reprovação à chegada do treinador Mano Menezes. Nas redes sociais os palmeirenses criticaram a escolha, fizeram o assunto ser um dos mais comentados no Twitter na última semana. Tudo isso levou o clube e o treinador a organizarem ações para reverter a antipatia, com direito a vídeos e declarações de respeito ao Palmeiras.

Pelo menos o clima ruim diminuiu no sábado. O time encerrou uma série de sete rodadas sem vitórias ao bater o Goiás por 2 a 1, no Serra Dourada. O resultado também valeu para Mano estrear com um resultado positivo e iniciar o longo trabalho de conquistar a torcida. O segundo passo desse caminho será justamente diante do Fluminense, com a oportunidade de vencer diante de um público que em partes o criticou.

Vencer a partida diante da equipe carioca valerá para o Palmeiras voltar a se aproximar dos líderes do Campeonato Brasileiro. O resultado positivo deixaria a equipe um ponto atrás do Santos, o vice-líder, e a três do primeiro colocado, o Flamengo. Como no sábado contra o Cruzeiro, a equipe alviverde novamente atuará como mandante, há no clube o otimismo de que será possível recuperar os pontos perdidos em tropeços recentes.

Mano deve ter duas mudanças para escalar o Palmeiras para enfrentar o Fluminense. O volante Felipe Melo cumpriu suspensão contra o Goiás e volta na vaga de Thiago Santos. O meia Zé Rafael sofreu uma pancada de cabeça e será poupado, para poder se recuperar adequadamente do choque. O atacante Willian é quem fica com a vaga.

Para o Fluminense, o jogo também tem importância estratégica. A equipe carioca sairá da zona de rebaixamento se vencer, pois conseguiria ultrapassar o Cruzeiro nos critérios de desempate. O time conquistou um importante resultado na última rodada, ao bater o Fortaleza por 1 a 0 no Castelão.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FLUMINENSE

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

FLUMINENSE: Muriel; Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Aírton, Paulo Henrique Ganso e Nenê; Wellington Nem, Yony González e João Pedro. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Horário: 21h

Local: Allianz Parque

Na TV: Pay-per-view