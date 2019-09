Palmeiras retorna ao Castelão após dois meses para se recuperar de derrota traumática

Com novo técnico e em momento bem diferente, o Palmeiras retorna neste domingo, ao Castelão, em Fortaleza, após dois meses. O time esteve pela última vez no local quando perdeu por 2 a 0 para o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, e viu acabar a invencibilidade de 33 partidas na competição. Desta vez, o adversário será o Fortaleza, às 16h, e o objetivo é se manter na perseguição ao Flamengo.

A equipe do técnico Mano Menezes acumula três vitórias seguidas na competição e vive uma fase tranquila. Com bom futebol, o Palmeiras teve ainda a semana inteira para treinar e conseguir escolher quem seria o substituto do atacante Dudu, suspenso. Zé Rafael é quem deve ganhar chance. Na defesa, o zagueiro Gustavo Gómez é dúvida e pode dar lugar a Luan.

A última visita do Palmeiras à capital cearense, em julho, teve clima bem mais tumultuado. A equipe havia acabado de ser eliminada da Copa do Brasil pelo Inter, em Porto Alegre, e presenciou um protesto na porta do hotel, com xingamentos e pipocas atiradas contra os jogadores. O momento piorou de vez na derrota para o Ceará, resultado que integrou uma longa sequência de sete partidas sem vencer.

O atual campeão regressa ao Castelão sem grandes problemas com o time, mas com uma polêmica nos dias anteriores à partida. As duas diretorias se desentenderam sobre o preço e a carga dos bilhetes destinados à torcida visitante. Apenas 3 mil palmeirenses devem comparecer ao estádio. Inicialmente o espaço estava reservado para 8 mil pessoas.

O Palmeiras inicia o segundo turno com o discurso de focar nos próprios resultados em vez de torcer por tropeços dos adversários. "Falta muito campeonato e não temos que nos preocupar com os demais times. Precisamos focar nos nossos jogos e nas nossas obrigações. O Fortaleza já demonstrou que é uma equipe muito forte, principalmente quando atua diante de sua torcida", afirmou o meia Bruno Henrique.

O Fortaleza não ganhou as duas últimas partidas e tem dois desfalques no ataque. O centroavante Wellington Paulista está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Felipe Pires não poderá jogar por questões contratuais, já que foi liberado pelo próprio Palmeiras para poder acertar com o clube nordestino. Edinho e Kieza devem entrar no time.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X PALMEIRAS

FORTALEZA: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Jackson e Carlinhos; Felipe, Gabriel Dias e Osvaldo; Romarinho, Edinho e Kieza. Técnico: Zé Ricardo.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Willian, Zé Rafael e Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Horário: 16h

Local: Castelão, em Fortaleza

Na TV: Globo e Esporte Interativo