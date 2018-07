Palmeiras retorna aos treinos para enfrentar a pior sequência do 1º turno

Se o Palmeiras está atualmente em posição insatisfatória no Campeonato Brasileiro (4º lugar), pode se creditar a isso aos quatro próximos adversários da tabela. O elenco do técnico Cuca volta aos trabalhos na tarde desta terça-feira para enfrentar a mesma sequência que foi a pior do time no primeiro turno. Em quatro jogos, o time conquistou somente um ponto.

Chapecoense, São Paulo, Atlético-MG e Coritiba serão os próximos jogos, três deles em casa. A sequência tem importância pois neste intervalo de partidas será a primeira vez no Brasileiro que a equipe terá uma semana livre de preparação de um compromisso para outro. Até então, o Palmeiras conciliava o calendário com Copa do Brasil e Copa Libertadores.

No primeiro turno, o time perdeu para Chapecoense por 1 a 0, para o São Paulo, por 2 a 0, ficou no empate sem gols com o Atlético-MG e foi derrotado por 1 a 0 pelo Coritiba. Ao fim dessa sequência, estava com só quatro pontos em cinco jogos e perto da zona de rebaixamento. O atual campeão estava na ocasião no 16º lugar. A recuperação iniciou na rodada seguinte, ao bater o Fluminense, no Allianz Parque.

O alento é o Palmeiras fazer grande parte da sequência como mandante, ao contrário do primeiro turno. O time do técnico Cuca recebe Chapecoense, São Paulo e Coritiba no Allianz Parque, para só sair até Belo Horizonte, onde enfrenta o Atlético-MG.