Palmeiras retorna de Chapecó e confirma jogo com Botafogo para quarta

SÃO PAULO - O Palmeiras desembarcou no começo da tarde desta terça-feira em Campinas depois de conseguir sair de Chapecó no fim da manhã. O elenco chegou e depois de do almoço, seguiria de ônibus para a cidade de Presidente Prudente, local do jogo da quarta-feira contra o Botafogo, pelo Brasileirão.

Depois da derrota por 2 a 0 no último domingo em Santa Catarina, o mau tempo impediu a saída do voo da equipe. No dia seguinte, os jogadores permaneceram no hotel, onde os reservas fizeram musculação. Os titulares apenas descansaram e não puderam fazer trabalho regenerativo.

Mesmo na véspera do jogo, o Palmeiras ainda não definiu se vai fazer algum treino em Presidente Prudente. O time chegou a pedir à CBF o adiamento da partida para a próxima quinta-feira, mas como conseguiu abordar, a partida foi confirmada para o mesmo horário que estava previsto.

A baixa do time é o meia Mendieta, que com uma lesão no tornozelo direito, sequer foi relacionado. O substituto dele no elenco será o atacante Miguel.