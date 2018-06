Palmeiras reúne elenco para treino sob chuva neste domingo

O Palmeiras usou o domingo chuvoso em São Paulo para treinar e intensificar a preparação na pré-temporada. O técnico Roger Machado comandou uma atividade pela manhã com os portões fechados na Academia de Futebol com o elenco dividido em três grupos, dos quais um deles fez somente atividades físicas, sem trabalho com bola.

Segundo o clube, duas equipes de palmeirenses disputaram partidas em campo reduzido, em que um time precisava atacar a o gol. Fernando Prass, Jailson, Weverton e Daniel Fuzato se revezavam na função de defender a meta. Os demais atletas realizaram atividades físicas, também no gramado, sob supervisão do preparador Omar Feitosa.

O time está concentrado na Academia de Futebol, onde faz a pré-temporada. A estreia do time em partidas oficiais no ano será no dia 18, contra o Santo André, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.