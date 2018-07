Palmeiras reúne ídolos para divulgar programa de sócio-torcedor

O novo trunfo do Palmeiras para tentar alcançar a liderança no ranking nacional de sócios-torcedores é um comercial de tevê do programa Avanti estrelado pelos ex-jogadores Evair, Edmundo e Marcos. Na campanha, veiculada a partir desta semana, os três falam sobre a emoção de marcar um gol pelo Palmeiras. Evair fez 127 gols em duas passagens (1991-1994 e 1999), enquanto Edmundo (1993-1995 e 2006-2007) balançou as redes 99 vezes.

De maneira irônica, o ex-goleiro lembra o gol de pênalti feito em 2001, contra Inter de Limeira. "Parece até que foi fácil, mas demorou bastante. Atuar dentro de campo era bem mais fácil", brincou Evair sobre a gravação do comercial.

A campanha faz uma associação entre o fato de se tornar sócio-torcedor e a emoção de marcar um gol pelo Palmeiras. No ranking do Movimento Por Um Futebol Melhor, o Palmeiras é o segundo colocado com 129.492 sócios-torcedores e persegue o Internacional, que possui 147.245 sócios. O terceiro colocado é o Corinthians, com 127.188.