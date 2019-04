Palmeiras revê San Lorenzo 20 anos depois de jogo que serviu como consolo

O encontro entre San Lorenzo e Palmeiras, nesta terça-feira, pela Copa Libertadores, marca um reencontro entre as equipes após 20 anos. Em 1999, os dois clubes se enfrentaram pela semifinal da Copa Mercosul, em jogo que foi marcante para a equipe paulista principalmente por ter sido um consolo depois da decepção vivida na época no Mundial Interclubes.

Entre a partida de ida da semifinal, em 18 de novembro, e a volta, em 7 de dezembro, o Palmeiras deixou a América do Sul para viajar ao Japão. O elenco na época campeão da Copa Libertadores tinha compromisso em Tóquio contra o Manchester United, da Inglaterra. A final do Mundial terminou com vitória dos europeus por 1 a 0 e decepção alviverde por não ter aproveitado as diversas chances de gol criadas.

O time do técnico Luiz Felipe Scolari voltou a São Paulo depois da derrota e uma semana após o jogo com o Manchester United, tinha como compromisso justamente o San Lorenzo. Depois de perder por 1 a 0 na ida, em Buenos Aires, o Palmeiras entrou em campo com a necessidade de reverter o placar e superar a decepção pela derrota para o Manchester United.

No antigo Parque Antártica, a equipe se impôs e não deu chances para o San Lorenzo. Com dois gols de Arce e outro de Junior Baiano, o Palmeiras se classificou à decisão para enfrentar o Flamengo. Desde aquela data Palmeiras e San Lorenzo não se encontraram mais por competições ou amistosos, porém neste ano terão dois encontros válidos pela fase de grupos da Libertadores.