Palmeiras reverte punição do STJD, e Abel Ferreira retornará diante do Atlético-GO

O departamento jurídico do Palmeiras conseguiu reverter no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), na noite de quarta-feira, a punição sofrida pelo técnico português Abel Ferreira, suspenso por dois jogos, por conta da expulsão na decisão da Supercopa do Brasil diante do Flamengo, em abril. O tribunal liberou a volta do treinador ao gramado já no próximo jogo diante do Atlético Goianiense, neste domingo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Ele havia ficado fora no clássico diante do Santos, no último sábado.

O presidente do STJD, Otávio Noronha, deferiu o pedido do Palmeiras para conversão de uma partida de suspensão restante ao técnico. Com isso, a pena foi convertida em medida de interesse social e Abel Ferreira pagará R$ 7,5 mil a três instituições indicadas pelo órgão.

O técnico foi julgado pelo Pleno do STJD no último dia 8 e acabou punido com dois jogos de suspensão, dobrando a pena inicial da decisão em primeira instância que ocorreu há quase dois meses.

Na Supercopa do Brasil diante do Flamengo, em Brasília, Abel Ferreira foi expulso por reclamação pelo árbitro gaúcho Leandro Pedro Vuaden ainda no primeiro tempo da partida. O treinador foi julgado e punido em primeira instância com uma partida de suspensão. Após a decisão, defesa e procuradoria recorreram e a decisão foi encaminhada ao Pleno do tribunal. Os auditores do STJD decidiram, então, por aumentar a punição para duas partidas.

Com Abel Ferreira no banco de reservas, o Palmeiras largou na frente nas oitavas de final da Copa Libertadores na quarta-feira ao vencer a Universidad Católica, no Chile, por 1 a 0. A volta será na quarta que vem, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

De folga nesta quinta-feira, o elenco palmeirense se reapresenta na Academia de Futebol na manhã de sexta. O Palmeiras, que vem de cinco vitórias consecutivas no Brasileirão, lidera o torneio com 25 pontos, dois de vantagem para o Red Bull Bragantino.