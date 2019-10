Onde assistir Palmeiras x São Paulo ao vivo na TV e online

Clássico decisivo na parte de cima da tabela, Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira no Allianz Parque, às 19h30 (horário de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. É um confronto direto por uma vaga para a próxima Libertadores.

ASSISTIR PALMEIRAS X SÃO PAULO AO VIVO NA TV

LEIA TAMBÉM > Tabela do Brasileirão

O clássico terá transmissão ao vivo e exclusivo pelo canal Premiere.

ASSISTIR PALMEIRAS X SÃO PAULO AO VIVO ONLINE

O torcedor pode assistir ao jogo também pelo site do canal Premiere e o Estado vai fazer tempo real da partida.

SITUAÇÃO DAS EQUIPES

O Palmeiras se mantém na segunda colocação, com 57 pontos, dez a menos que o líder Flamengo e cinco a mais que o terceiro colocado, Santos. O time alviverde vem de vitória por 2 a 1 sobre o Avaí, no último domingo.

O São Paulo também venceu na rodada passada. Fez 2 a 0 no Atlético-MG, no Morumbi, e conseguiu assegurar a quarta colocação por pelo menos mais uma rodada, já que tem 49 pontos, contra 45 do Inter, quinto colocado.