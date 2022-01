Palmeiras e São Paulo tentam fechar 1ª fase da Copinha com 100% de aproveitamento

Após grandes duelos e centenas de gols, 20 jogos encerram as disputas da terceira e última rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior no decorrer desta terça-feira, quando serão definidos os últimos classificados para a sequência do torneio, com 64 clubes. Além disso, Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Vasco tentam fechar essa etapa com 100% de aproveitamento.

Uma das grandes sensações desta primeira fase, com o garoto Endrick, de 15 anos, e companhia, o Palmeiras que vem de duas boas vitórias — por 3 a 0 sobre o Real Ariquemes e 6 a 1 no Assu — e já está classificado. Agora tenta terminar a fase inicial com três vitórias. No estádio Distrital do Inamar, em Diadema, às 15h15, o alviverde encara o Água Santa, que também já vaga na próxima fase no Grupo 28.

Um pouco mais tarde, às 19h30, o São Paulo entra em campo na mesma situação no Grupo 21 já que apenas cumpre tabela diante do São Caetano, que também já está classificado, no estádio Anacleto Campanella. Ambas os times têm seis pontos. Cruzeiro, Vasco e Flamengo são outros exemplos de times que já estão classificados e entram em campo apenas para terminar a fase com 100% de aproveitamento.

Por outro lado, ainda na busca pela vaga na segunda fase, o Coritiba tem um duelo direto pela classificação diante do Nacional-SP, que é líder do Grupo 32. Eles se enfrentam às 13h15 no estádio Nicolau Alayon, na capital, e o time paranaense, que soma três pontos até o momento, precisa vencer e ainda contar com um tropeço do Capivariano, rival direto pela vaga. O time paulista soma três pontos e vai enfrentar o Real Brasília, lanterna com um ponto.

O Ceará, vive uma situação ainda mais complicada. Ainda sem vencer, já que empatou os dois primeiros jogos, precisa se reabilitar para avançar no Grupo 18. Com dois pontos, faz um duelo direto pela classificação diante do Paulista, que jogará em casa no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, às 15h15.

Por fim, o Goiás que está na liderança do Grupo 17, depende apenas de suas forças para avançar. Com quatro pontos, o clube goiano lidera a chave e encara o segundo colocado Desportivo Brasil, em Porto Feliz, também às 15h15. Em caso de empate, aos dois times terão que torcer por um tropeço do Iape-MA diante do Botafogo-SP, no outro jogo da chave.

Confira todos os jogos desta terça-feira:

08h45

Palmas-TO x Retrô-PE

11h

Real Brasília-DF x Capivariano-SP

Itapirense-SP x Cruzeiro-MG

13h

Serranense-MG x Inter de Limeira-SP

Iape-MA x Botafogo-SP

Bragantino-PA x São Bernardo-SP

Assu-RN x Real Ariquemes-RO

13h15

Nacional-SP x Coritiba-PR

15h

Lagarto-SE x Rio Claro-SP

15h15

Ibrachina-SP x Náutico-PE

Desportivo Brasil-SP x Goiás-GO

Paulista-SP x Ceará-CE

Água Santa-SP x Palmeiras-SP

17h

Aster Brasil-ES x São Bento-SP

17h15

CSE-AL x Perilima-PB

SKA Brasil-SP x Vasco-RJ

19h15

EC São Bernardo-SP x Londrina-PR

19h30

Forte-ES x Floresta-CE

São Caetano-SP x São Paulo-SP

21h45

Oeste-SP x Flamengo-RJ