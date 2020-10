Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Atlético-MG: veja onde assistir aos jogos do dia

A 16ª rodada do Campeonato Brasileiro começa nesta quarta-feira com seis jogos. Além do Brasileirão, inicia-se também as oitavas de final da Copa do Brasil, com apenas um jogo. O dia promete ser agitado, com o pressionado Palmeiras em campo, o líder Atlético-MG jogando em casa, a estreia de Mancini no Corinthians, dentre outros jogos.

Na Copa do Brasil, o destaque da noite fica para o duelo entre Fortaleza e São Paulo. É mais um reencontro de Rogério Ceni contra o seu ex-clube, que vive dias mais tranquilos em comparação as últimas semanas. Ao contrário do rival Palmeiras, que recebe o Coritiba muito pressionado e com a possibilidade até de demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo em caso de derrota.

O Corinthians aposta na estreia do técnico Vagner Mancini para iniciar uma nova fase e deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão. Enquanto isso, o líder Atlético-MG precisa vencer o Fluminense para não correr o risco de perder a liderança para o Flamengo, que joga na quinta-feira.

O Inter, que também pode acabar a rodada como líder, vai até Recife enfrentar o instável Sport. E o Santos tenta se manter na parte de cima da tabela contra o Atlético-GO.

Confira onde assistir aos principais jogos do dia

Palmeiras x Coritiba

Grêmio x Botafogo

Fortaleza x São Paulo

Santos x Atlético-GO

Athletico-PR x Corinthians

Atlético-MG x Fluminense

Sport x Internacional