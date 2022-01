Palmeiras e São Paulo prometem clássico equilibrado por volta à final da Copinha

A segunda vaga da final da Copa São Paulo de Futebol Júnior sairá do clássico entre São Paulo e Palmeiras, marcado para este sábado, às 19 horas, na Arena Barueri. O time alviverde está em busca do título inédito, enquanto a equipe tricolor tenta a sua quinta conquista. Quem avançar enfrenta o Santos, na decisão do dia 25, aniversário da cidade.

O São Paulo foi campeão em 1993, 2000, 2010 e 2019, sendo o último paulista a conquistar a taça. Além disso, ficou em sete oportunidades com o vice-campeonato. O Palmeiras, por outro lado, chegou à final apenas duas vezes, em 1970 e em 2003. Um possível título, acabaria com a conhecida provocação entre os rivais.

Com 100% de aproveitamento, o São Paulo tem melhor campanha que o Palmeiras. O time, comandado por Alex, ídolo da equipe alviverde, venceu todos os seus jogos na primeira fase e ainda passou no mata-mata por São Bernardo (3 a 0), São Caetano (3 a 0), Vasco (4 a 2) e Cruzeiro (2 a 1).

Por ter a melhor campanha, o São Paulo ganhou o direito de jogar com a torcida do seu lado. Apenas torcedores do tricolor poderão acompanhar o jogo na Arena Barueri. Terá também cobrança de ingressos, disponibilizado no site da Federação Paulista de Futebol (FPF).

O Palmeiras, por outro lado, tropeçou na última rodada da fase de grupos, quando empatou com o Água Santa por 1 a 1, com gol sofrido no último minuto. No entanto, passou com certa facilidade, na sequência, por Mauá (4 a 0), Atlético-GO (3 a 0), Internacional (2 a 1) e Oeste (5 a 2).

Diferentemente do São Paulo, que prezou pelo coletivo, sob o comando de Alex, o Palmeiras tem mais destaques individuais, a exemplo do atacante Endrick, de apenas 15 anos, artilheiro do time na Copa São Paulo. Na última rodada, o jovem fez um gol de bicicleta. O time alviverde ainda conta com nomes como Jhonatan, Gabriel Silva e Giovani.