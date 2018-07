Palmeiras se acerta com Felipe Melo e reintegra o jogador ao elenco

O volante Felipe Melo foi reintegrado ao Palmeiras nesta segunda-feira. Após um mês afastado do elenco por desavenças com o técnico Cuca, o jogador voltou ao clube, conversou com o presidente Mauricio Galiotte e volta a fazer parte do elenco. Porém, esse retorno não significa que ele voltará a atuar com a equipe como titular. O jogador vai conceder uma entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira para explicar o episódio e participar do trabalho do time.

Felipe Melo foi afastado por ter discutido com Cuca no vestiário do Mineirão depois da eliminação na Copa do Brasil, diante do Cruzeiro, e pelo vazamento de um áudio em que chamava o treinador de covarde e mau caráter. A diretoria acatou o pedido do treinador e colocou o volante para treinar em contraturno, situação que motivou a insatisfação dele.

Os advogados do atleta entraram com duas notificações extrajudiciais contra o clube, com a alegação de que o afastamento configurava assédio moral e desrespeito às leis trabalhistas. O Palmeiras tentou contornar a situação, procurou um acordo de rescisao amigável, mas não houve acerto nos valores a serem pagos. Outra alternativa seria negociá-lo com clubes europeus, mas apesar de sondagens, nenhum contato agradou.

Depois disso, para evitar complicações na Justiça, o diretor de futebol, Alexandre Mattos, promoveu um encontro entre o treinador Cuca e Felipe Melo, já com o intuito de encaminhar as pazes entre os dois. A conversa foi há duas semanas, quando ficou combinado uma nova reunião no começo de setembro, após o jogador cumprir um período de folga prolongada de dez dias.

Na conversa nesta segunda de manhã foi selado o acordo e o jogador voltará atrabalhar com os companheiros de equipe. Com cinco jogos disputados neste Campeonato Brasileiro, Felipe Melo poderia se transferir para outra equipe da competição nos próximos dias, enquanto a janela de transferências estiver aberta.