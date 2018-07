Palmeiras se anima com a possibilidade de contratar Ronaldinho

A negociação entre Ronaldinho e Palmeiras, que começou bem fria, esquenta e a chance de o atacante de 34 anos se tornar reforço do time parece aumentar a cada dia. Tanto o clube quanto o jogador estão dispostos a negociar um acordo em que envolveria até algumas rendas de partidas. O Palmeiras ofereceu R$ 200 mil mensais e bônus por produtividade, além de porcentagem em patrocínios conquistados pelo clube.

O empresário e irmão de Ronaldinho, Roberto Assis, que é quem negocia em nome do atleta, gostaria que seu cliente recebesse pelo menos R$ 400 mil, além da produtividade por número de jogos realizados, metade do que o clube receber de patrocínio no período em que ele ficar no time e ainda 10% da renda dos jogos em que o astro entrar em campo.

A negociação está sendo tratada diretamente pelo presidente Paulo Nobre e pelo represente de Ronaldinho. Os dois lados mostram disposição para variar os valores e querem tentar um acordo logo. O fato é que nenhum outro clube brasileiro se mostrou interessado em contar com o jogador, mesmo ele sendo oferecido para diversas equipes, como Corinthians, Santos e Grêmio. Ronaldinho quer voltar a atuar para ficar bem fisicamente e jogar nos Estados Unidos no ano que vem, seu grande objetivo.

Por isso que Ronaldinho quer contrato só até o fim do ano, enquanto que o Palmeiras gostaria de contar com ele pelo menos até o meio do ano que vem. Nobre e Assis tentam encontrar um horário para encaixar as agendas e marcar um novo encontro. No Palmeiras, muita gente aposta que Ronaldinho pode até ser anunciado nesta terça-feira, durante a festa do centenário do clube, mas para isso acontecer, os lados teriam de entrar em um acordo.