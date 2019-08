Palmeiras se apega a bom retrospecto na arena para surpreender o Grêmio

Para o Palmeiras, enfrentar o Grêmio no arena do rival não é um grande problema. O time do técnico Luiz Felipe Scolari já esteve em seis ocasiões no estádio tricolor e conta com um bom retrospecto para enfrentar o adversário novamente nesta terça-feira, em Porto Alegre, pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Em seis encontros anteriores, o clube alviverde marcou sete gols e sofreu cinco.

Nesses seis jogos, foram duas vitórias para cada lado e mais dois empates, o último deles no sábado. Os times ficaram no 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, com o técnico Felipão satisfeito pela atuação da equipe. "Jogo bem equilibrado, com duas formas diferentes de se jogar. Acho que foi um resultado normal para as duas equipes. Gostei da minha equipe, dos contra-ataques e da forma que trabalhou", afirmou.

O primeiro encontro entre Palmeiras e Grêmio na nova arena, inaugurada em 2013, foi apenas em 2015, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe da casa venceu por 1 a 0, gol de Maicon. No ano seguinte, as equipes empataram sem gols pelo Brasileiro e se enfrentaram também pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Grêmio levou a melhor, ao fazer 2 a 1 e garantir a classificação ao empatar na partida de volta, no Allianz Parque.

Alô, Porto Alegre! Tem Verdão no Brasileirão e na Conmebol Libertadores! Vem ver na TV Palmeiras/FAM a chegada do time para as duas etapas de três contra o Grêmio ➤ https://t.co/TdpRJAXvOT#AvantiPalestra pic.twitter.com/FohQ2B1i0B — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 17, 2019

Logo depois disso, porém, o Grêmio não venceu mais o adversário dentro de casa. Foram mais três compromissos desde então com duas vitórias alviverdes em 2017 e 2018, ambas pelo Campeonato Brasileiro, e mais o empate do último sábado. Nesta terça-feira as equipes abrem a disputa pelas quartas de final da Copa Libertadores, com a partida de volta marcada para a próxima terça, no estádio do Pacaembu.

Confrontos

2015: 20/6 - Vitória do Grêmio por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro

2016: 11/9 - Empate por 0 a 0, pelo Campeonato Brasileiro

2016: 28/9 - Vitória do Grêmio por 2 a 1, pela Copa do Brasil

2017: 22/10 - Vitória do Palmeiras por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro

2018: 6/6 - Vitória do Palmeiras por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro

2019: 17/8 - Empate por 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro