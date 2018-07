Palmeiras se aproxima de Luis Ricardo, mas Maikon Leite pode atrapalhar

SÃO PAULO - Uma negociação que se estende há meses está próxima do final. Palmeiras e Portuguesa estão próximos de selar o acordo em que o lateral-direito Luís Ricardo trocará o Canindé pelo Allianz Parque. O Alviverde, em troca, terá que ceder alguns atletas por empréstimo.

O que pode atrapalhar é Maikon Leite. O atacante é um dos jogadores que a Lusa mais deseja – Maurício Ramos, Ayrton, Weldinho e Márcio Araújo são outros atletas cobiçados.

Mas Maikon tem uma proposta do Catar e já deixou claro que não se anima com a possibilidade de ir para a Lusa. No sábado, o time reserva do Palmeiras ganhou do São Bernardo por 2 a 0. Valdivia, com um corte do pé, não jogou.