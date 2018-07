Palmeiras se blinda contra favoritismo e muda agenda por treino aberto

A vantagem de empatar no domingo para conquistar o Campeonato Paulista sobre o Corinthians não deslumbra o Palmeiras. O técnico Roger Machado tem cuidado para evitar a acomodação do time, principalmente depois de a vitória por 1 a 0 no último sábado fora de casa deixar encaminhada a busca por uma conquista que o clube não alcança desde 2008.

"Não entra no vestiário (sensação de já ter ganho). Como não acompanho, acaba que não chegam as informações do clima lá de fora, do que estão falando, do que estão apontando", disse o treinador. Roger revelou que evita acompanhar o noticiário para não perder a concentração. "O otimismo do torcedor nós queremos sempre. Mas o clima de já ganhou, de vantagem grande, com isto a gente não trabalha", completou.

Os jogadores assimilaram o discurso de Roger, que tem atuado nos bastidores para evitar a acomodação. "Se a gente percebe algo no vestiário, já trabalhamos para que não aconteça. O time tem uma final difícil pela frente", afirmou o treinador, que teve como primeiro título na carreira o Campeonato Mineiro de 2017, pelo Atlético-MG.

Na preparação para a final de domingo, uma boa surpresa mexeu com a agenda de treinos do Palmeiras. A marcação da atividade aberta à torcida, no sábado, no Allianz Parque, vai exigir uma nova programação. "Acho ótimo o treino aberto, porque é importante o apoio do torcedor. Claro que neste dia vou tentar mostrar o menos possível, o que for fazer de estratégia será até a antevéspera do clássico. Vou antecipar esse trabalho", disse.