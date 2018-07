Palmeiras se classifica com facilidade à 3ª fase da Copa São Paulo

Ao contrário da primeira fase, quando sofreu para se classificar, o Palmeiras não teve problemas no início do mata-mata da 47ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde deste domingo, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, o time paulistano bateu o Flamengo-SP por 4 a 1 e garantiu a passagem para a próxima fase do torneio.

Em jogadas de velocidade pelos lados do campo, o Palmeiras abriu 2 a 0 logo no primeiro tempo, com gols do atacante Laerte. Na segunda etapa, Daniel e Artur completaram a goleada, enquanto Luiz Fernando descontou para o time da Grande São Paulo.

Na terceira fase, o adversário do Palmeiras será o Sampaio Corrêa, que eliminou o Santo André, nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Os dois times se enfrentam na primeira fase e empataram por 2 a 2, em São José dos Campos.

Outro paulista que não teve problema para se classificar foi o Juventus. Com bom público na Rua Javari, em São Paulo, o time paulistano derrotou o São Raimundo-RR, por 3 a 0, e enfrentará o América-MG, na próxima fase, em outra reedição de duelo da fase de grupos da Copa São Paulo.