Palmeiras se classifica e enfrenta o Botafogo-SP na semifinal da Copa SP

A supremacia paulista continua na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta terça-feira, pelas quartas de final, o Palmeiras manteve vivo o sonho de conquistar pela primeira vez na história a competição ao vencer, por 2 a 0, e eliminar o Vitória. Esta é a nona vez que o time alviverde chega em uma semifinal. O adversário será o Botafogo, de Ribeirão Preto (SP), que segue surpreendendo e eliminando grandes clubes. A vítima da vez foi o Grêmio com a vitória por 2 a 1.

Contando com o apoio da torcida, que mais uma vez compareceu em bom número no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, o Palmeiras foi superior ao Vitória durante praticamente os 90 minutos e a vitória por 2 a 0 acabou sendo justa. A promessa Gabriel Jesus abriu o placar aos 10 minutos do segundo tempo, com um belo gol, e Christopher fechou o placar no final do jogo batendo entre as pernas do goleiro baiano.