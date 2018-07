Palmeiras se complica e perde para o Coritiba pelo Brasileirão

ARAQUARA - Era o jogo da redenção e da arrancada. Foi criado um clima de final e a torcida apoiou o máximo que deu. Até que, aos 43 minutos do segundo tempo, Deivid marcou um gol de pênalti e fez com que a Série B se tornasse algo real para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. É verdade que matematicamente o time ainda pode escapar da queda, mesmo após a derrota por 1 a 0 para o Coritiba, nesta quinta-feira, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pela 29.ª rodada, e ver a diferença para sair da zona da degola abrir nove pontos (35 a 26), mas está cada vez mais difícil para o torcedor ver uma luz no fim do túnel.

Confundindo ansiedade com vontade, o time alviverde em momento algum passou a confiança que o torcedor esperava. O que se viu foi um time bagunçado em campo, que assim como aconteceu no clássico diante do São Paulo, mostrou uma apatia e por alguns minutos desatenção que lembrou a fase final de Felipão no Palmeiras.

O futebol apresenta muitas surpresas, por isso pode ser temerário assegurar isso, faltando ainda nove rodadas para o término do Brasileirão, mas a impressão é que as vitórias do Palmeiras sobre Figueirense, Ponte Preta e Millonarios (da Colômbia, pela Copa Sul-Americana) foram muito graças ao "doping psicológico" que geralmente um time tem quando troca de treinador. Diante do São Paulo e nesta quinta, voltaram os problemas de antigamente.

É incoerente ver um time que tem Marcos Assunção e sua maestria na bola parada não ter um jogador de velocidade para ir para cima dos adversários e cavar faltas. Maikon Leite e Mazinho, que poderiam ser esses jogadores, estavam no banco de reservas. Maikon Leite entrou só aos 12 minutos do segundo tempo, mas também tão nervoso quanto os demais.

Tiago Real sofreu com a marcação e apareceu pouco no jogo. Assim, não restava outra jogada senão tentar chegar até a linha de fundo e cruzar para Obina, que teve de se virar sozinho dentro da área.

No final do primeiro tempo, a única coisa que o torcedor palmeirense tinha do que comemorar era que o Grêmio vencia o Sport e esse resultado não faria com que o time pernambucano disparasse na frente. No início da etapa final, Luan chegou a fazer uma bonita jogada, mas a conclusão foi péssima e a bola passou longe.

A ansiedade só aumentou e o relógio passou a ser um marcador mais voraz do que qualquer zagueiro do Coritiba. Obina chegou a fazer um gol, aos 27 minutos, mas estava impedido. O Coritiba teve duas boas oportunidades para marcar até que, aos 43, aconteceu o lance crucial. Após falha de Correa, Maurício Ramos derrubou Everton Ribeiro dentro da área. Deivid cobrou o pênalti e marcou.

O apoio da arquibancada virou protesto e os gritos de "Palmeiras" virou "Fora Tirone" e "time medíocre". E assim caminha o Palmeiras para o fundo do poço. No domingo, o adversário será o Náutico, no Recife. O Coritiba joga contra o Bahia, em Curitiba.

PALMEIRAS 0 x 1 CORITIBA

PALMEIRAS - Bruno; Correa, Maurício Ramos, Thiago Heleno e Leandro; Henrique (Daniel Carvalho), Marcos Assunção, João Denoni e Tiago Real (Vinícius); Luan (Maikon Leite) e Obina. Técnico: Gilson Kleina.

CORITIBA - Vanderlei; Victor Ferraz, Luccas Claro, Cleiton e Denis; Willian, Gil, Lincoln (Thiago Primão) e Everton Ribeiro (Júnior Urso); Deivid (Marcel) e Rafinha. Técnico: Marquinhos Santos.

GOL - Deivid (pênalti), aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Maurício Ramos, Thiago Heleno, Daniel Carvalho, João Denoni, Obina e Henrique (Palmeiras); Everton Ribeiro, Lincoln, Luccas Claro e Willian (Coritiba).

ÁRBITRO - Jailson Macedo Freitas (BA).

RENDA - R$ 407.715,00.

PÚBLICO - 10.665 pagantes.

LOCAL - Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Atualizado às 23:25

MINUTO A MINUTO

SEGUNDO TEMPO

49min - Fim de jogo! O Coritiba venceu por 1 a 0!

47min - Marcos Assunção teve falta perigosa para bater, mas a bola foi para longe.

43min - GOOOOOL do Coritiba! Deivid deslocou Bruno e fez 1 a 0!

42min - Pênalti para o Coritiba! Jogada confusa na área do Palmeiras e Maurício Ramos derrubou Éverton Ribeiro.

37min - Coritiba mudou: Lincoln por Thiago Primão.

32min - Última mudança do Palmeiras: Tiago Real por Vinícius.

30min - Arbitragem anula gol de cabeça de Deivid. Mas atacante estava em posição legal.

27min -Na trave! O Coritiba quase fez! Rafinha cruzou, Lincoln não chegou na bola no carrinho e Bruno ficou observado a bola tocar na trave e sair.

25min - Tiago Real perdeu boa chance! Com Vanderlei mal colocado e fora do gol o palmeirense chutou por cima.

23min - Gilson Kleina mexeu de novo: Daniel Carvalho entrou na vaga de Henrique.

21min - Jogo começou a ficar tenso e equipes ficaram medrosas, pois sabem que um gol pode se decisivo.

15min - Cartões amarelos para Lincoln e Éverton Ribeiro.

12min - O Palmeiras mudou: Maikon Leite no lugar de Luan.

10min - Vanderlei fez bela defesa! Corrêa chutou de fora da área e o goleiro caiu bem no canto esquerdo para espalmar para escanteio.

7min - Coritiba assustou! Contra-ataque rápido e Deivid chutou para fora, com muito perigo.

3min - Quase gol do Palmeiras! Luan pedalou, deixou o zagueiro sentado e chutou forte. A bola passou pertinho do ângulo, mas foi para fora.

2min - Henrique arriscou de longe e bola passou sem perigo para Vanderlei.

1min - Recomeçou a partida!

INTERVALO

Marcos Assunção: "Eles estão bem fechados. Temos que vencer para sair dessa situação difícil."

Deivid: "Vamos tentar voltar mais ofensivos no segundo tempo."

PRIMEIRO TEMPO

46min - Terminou o primeiro tempo.

42min - A principal arma do Palmeiras até agora foi o lateral Corrêa. Muito pouco para um time que precisa vencer.

37min - Rafinha driblou, costurou e chutou. A bola passou à esquerda de Bruno.

30min - Jogo foi cheio de trombadas, passes e errados e chutões nos 30 primeiros minutos. Faltou futebol bem jogado e oportunidades de gol.

25min - Palmeiras não conseguiu entrar na área a abusa dos cruzamentos. A defesa do Coritiba até agora esteve bem. O jogo ainda não teve oportunidades de gol.

18min - Até o momento o Palmeiras encontrou muita dificuldade para atacar. O Coritiba recua todo e tenta sair em velocidade com Rafinha.

15min - Rafinha pedalava sobre Henrique quando foi derrubado. Cartão amarelo para o palmeirense, que agora está suspenso e não enfrenta o Náutico.

13min - Dênis cruzou, mas a bola passou pela área do Palmeiras sem que ninguém finalizasse. O Coritiba começou a encontrar espaços pelo setor direito da marcação adversária, entre Corrêa e João Denoni.

10min - Coritiba claramente foi para o jogo para tentar segurar o empate e como estratégia, tem tentado parar as jogadas e ganhar tempo.

6min - Times até o momento demonstraram muito nervosismo e erram muitos passes. O Palmeiras esteve melhor e mais presente no campo do ataque, com Obina muito acionado.

2min - Obina escapou pela direita e foi derrubado com um carrinho de Cleiton. O árbitro não deu cartão amarelo.

1min - Começou o jogo em Araraquara!

