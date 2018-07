Palmeiras se espelha em Flamengo para buscar reação no Brasileiro

O adversário do Palmeiras na próxima quarta-feira, o Flamengo é a grande inspiração para o Alviverde reagir no Campeonato Brasileiro. O time carioca chegou a ser o lanterna do torneio e após a troca de técnico, conseguiu cinco vitórias seguidas e ocupa a 10ª posição, contra o 16º lugar da equipe paulista.

Assim como o clube carioca, o Palmeiras também trocou de técnico com o objetivo de fugir das últimas posições. Mas a aguardada reação ainda não começou. "A base de tudo no futebol é a confiança. Se você vence uma ou duas partidas seguidas, muda tudo. Foi o que aconteceu com o Flamengo", comparou nesta segunda-feira o volante Renato.

Segundo o jogador, o que falta ao Palmeiras são bons resultados para dar confiança e tranquilidade ao elenco. Renato comentou ainda que na reação do Flamengo o ingrediente fundamental foi a participação da torcida. Para o confronto entre as equipes, na quarta, a diretoria palmeirense reduziu em 50% o valor dos ingressos.

Para o volante, a missão de salvar o Palmeiras tem ainda um peso diferente, por se tratar do clube onde começou, ainda nas categorias de base. "Fico muito triste por ver o Palmeiras nessa situação. Foi o clube que abriu as portas para mim e me proporcionou muita coisa", disse.