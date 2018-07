Palmeiras se inspira na estabilidade do Corinthians para buscar vitória

A grande fase de Cássio, no Corinthians, e o momento incerto de Fernando Prass, no Palmeiras, ajudam a contextualizar as campanhas feitas pelos clubes até o encontro desta quarta, no Allianz Parque, às 21h45, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde busca a vitória para conseguir a regularidade e a confiança que caracterizam o rival, líder invicto da competição.

O atual campeão brasileiro está 13 pontos atrás do adversário na classificação, trata a vitória como alento para continuar na luta pelo bicampeonato e convive com a dúvida sobre como fazer o elenco render o dele se espera. "Temos muito a melhorar. Pela maneira como fomos campeões no ano passado, vamos ser cobrados mediante isso", disse o meia Tchê Tchê.

Entre os problemas para o Palmeiras buscar resolver, um é a situação do goleiro Fernando Prass. Com 39 anos recém-completados, ele tem contrato somente até o fim do ano e ainda não foi procurado para renovar. A menos de seis meses para o fim do vínculo, o jogador já poderia assinar pré-contrato com outra equipe. A diretoria, por outro lado, confia na vontade dele de permanecer.

O momento atual é o oposto do vivido há um ano, quando Prass chegou a ser convocado para a seleção olímpica – foi cortado após sofrer lesão no cotovelo direito.

Enquanto isso, Cássio vive fase especial. O goleiro corintiano é um dos destaques da campanha. No jogo contra a Ponte Preta, rodada passada, chegou a pegar um pênalti batido por Lucca, e entrou na mira do técnico da seleção brasileira, Tite.

O preparador de goleiros da seleção, Taffarel, esteve presente nos últimos dois treinos do Corinthians e conversou com o preparador do clube, Mauri Lima, para saber mais informações sobre as condições físicas de Cássio. O ex-goleiro estará no Allianz Parque nesta quarta.

"O Cássio vem fazendo um trabalho muito bom, igual ao de 2012 e 2015. Sabemos o que ele pode render. O Taffarel vem acompanhar os profissionais de perto e acho um trabalho interessante", disse o técnico Fábio Carille.

Nos bastidores, membros da comissão técnica comemoram a volta por cima do goleiro, que no ano passado perdeu espaço após ganhar peso. Sua avó, a quem ele era muito apegado, faleceu, o que o abalou psicologicamente.

ESCALAÇÕES

O técnico Cuca fechou o último treino do Palmeiras. A formação titular deve ter como novidade o retorno de Guerra e um time parecido ao usado no último jogo da Libertadores. Já o Corinthians, não faz mistério e leva a campo o que tem de melhor. Fagner se recuperou de um pisão no pé esquerdo e vai para o jogo.

Nesta terça, pouco mais de mil torcedores corintianos, de acordo com a Polícia Militar, compareceram ao treino para manifestar apoio aos atletas.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CORINTHIANS

PALMEIRAS: Fernando Prass; Tchê Tchê, Mina, Luan e Juninho; Thiago Santos, Bruno Henrique e Guerra; Róger Guedes, Dudu e Willian. Técnico: Cuca.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô. Técnico: Fábio Carille.

Juiz: Leandro Vuaden

Local: Allianz Parque

Horário: 21h45

Na TV: Globo