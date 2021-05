Palmeiras se inspira na Libertadores contra o Red Bull Bragantino para avançar no Paulistão

O Palmeiras saiu da condição de virtual eliminado no Campeonato Paulista Sicredi 2021, conseguiu a classificação ao mata-mata, afastou a pressão que outrora incomodou o técnico Abel Ferreira e agora chega embalado por uma sequência importante de vitórias para enfrentar o Red Bull Bragantino nesta sexta-feira, às 19h30, pelas quartas de final da competição.

O jogo será no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, uma vez que o Bragantino terminou a fase inicial do Paulistão na liderança do Grupo C, com 23 pontos, dois a mais que o Palmeiras. Embora o time do interior tenha feito melhor campanha, do outro lado há um adversário em boa fase e com mais jogadores capazes de decidir uma partida. Em caso de empate no tempo normal, a definição da vaga nas semifinais vai para os pênaltis.

O Palmeiras também entra em campo nesta sexta para manter o bom retrospecto no mata-mata do Estadual. O time alviverde passou das quartas de final nas últimas sete edições. A última vez em que não foi às semifinais foi em 2013, ano em que acabou eliminado pelo Santos nos pênaltis.

A equipe alviverde conseguiu a vaga ao mata-mata mesmo jogando toda a primeira fase apenas com reservas - em alguns momentos até com o time C, formado por jovens recém-promovidos ao grupo profissional. Resta saber se Abel Ferreira e sua comissão técnica vão mudar o planejamento para o duelo decisivo e escalar titulares, ou parte deles.

Tudo indica que sim, levando em conta o caráter de decisão do jogo e também o fato de que o Palmeiras está em situação extremamente confortável na Libertadores pois já assegurou vaga antecipada às oitavas do torneio continental, lidera seu grupo com folga e é a única equipe com 100% de aproveitamento da competição, vencendo seus quatro jogos, três deles fora de casa.

Dessa maneira, a tendência é de que o técnico português decida lançar mão de alguns de seus titulares, como o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez e o atacante Rony, três dos principais atletas do elenco.

No meio, os jovens Danilo e Patrick de Paula (este suspenso na Libertadores), devem começar a partida, bem como Gustavo Scarpa, que não é titular, mas é um dos que mais atuou nesta temporada e cresceu de produção em 2021, com gols e assistências importantes. Na última vitória diante da Ponte Preta, o meia marcou um gol e deu dois passes para Willian e Wesley irem às redes.

Não há pistas sobre as peças que Abel vai utilizar, mas o esquema com três zagueiros deve ser mantido, uma vez que tem sido usado, além da Libertadores, também no Estadual. Mesmo com pouco tempo para treinar, o técnico português apostou no pragmatismo, conseguiu dar uma boa dinâmica à equipe no novo sistema tático, viu sua equipe se tornar eficiência no ataque e obteve resultados positivos em sequência.

COM FORÇA MÁXIMA

O Red Bull Bragantino espera não repetir em 2021 o filme do ano passado, quando fez a melhor campanha na primeira fase e caiu logo nas quartas de final do Paulistão. Para isso, precisa passar pelo Palmeiras em casa. Na temporada passada, sobrou na fase classificatória, mas perdeu para o Corinthians, por 2 a 0, em Bragança Paulista, nas quartas de final. Restou ao time se contentar com o título do Troféu do Interior.

"Temos que mudar a chave para esse mata-mata. É um campeonato diferente da fase de grupos. É um jogo só. Temos que ser eficientes, agressivos e intensos no nosso jogo. Temos que ser perfeitos para conseguir a classificação", avisou o zagueiro Léo Ortiz, um dos jogadores que está a mais tempo no clube.

Sem muito tempo de descanso, pois entrou em campo na última terça-feira pela Copa Sul-Americana - venceu o Emelec-EQU, por 2 a 0, em casa -, o Bragantino tem praticamente força máxima. O volante Jadsom Silva sofreu uma pequena fratura na boca durante o último jogo e está de fora. Em seu lugar deve voltar Lucas Evangelista, mas o volante Ricardo Ryller também é opção para o setor de meio-campo.

O técnico Maurício Barbieri, porém, tem boas notícias. O atacante Helinho volta a ser relacionado depois de quatro jogos fora devido a uma pancada no calcanhar. O também atacante Gabriel Novaes, ex-São Paulo e Bahia, vai ser opção no banco de reservas pela primeira vez desde a sua chegada ao clube há dez dias.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X PALMEIRAS

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Ricardo Ryller, Lucas Evangelista e Claudinho; Artur, Pedrinho (Ligger) e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

PALMEIRAS - Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Danilo Barbosa; Mayke, Danilo, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa e Viña; Wesley e Willian. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Raphael Claus.

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).