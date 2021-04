Palmeiras se inspira na Libertadores para enfrentar a Inter de Limeira e reagir no Paulistão

Logo depois de uma goleada pela Copa Libertadores, o Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira, pelo Campeonato Paulista Sicredi 2021, com a necessidade de se inspirar no resultado positivo recente para se manter com chances de classificação às quartas de final. Após aplicar 5 a 0 no Independiente Del Valle, do Equador, é a vez de tentar ser regular e conseguir um bom resultado diante da Inter de Limeira, a partir das 22h, no Allianz Parque.

A oscilação tem atrapalhado demais a campanha do Palmeiras neste Campeonato Paulista. O aproveitamento de pontos é de 50% e a vaga nas quartas de final é um desafio. O time está seis pontos atrás do segundo colocado do grupo, o Novorizontino, mas com um jogo a menos disputado. Terá de vencer os compromissos restantes e ainda torcer por tropeços do adversário para se garantir.

Forte na Libertadores e irregular no Paulista, o Palmeiras explica a diferença de rendimentos pela escolha do time. Os titulares mais uma vez serão poupados, enquanto restará escalar reservas e garotos para administrar o desgaste. "Este grupo e esta equipe técnica e este clube têm capacidade de fazer das tripas coração", disse o técnico Abel Ferreira. "Pelo calendário que o Palmeiras tem, é preciso usar o sub-20 no Paulista", completou.

A tendência é a escalação ser bem parecida à usada no domingo, diante do Mirassol. O principal nome deve ser o lateral-esquerdo Matías Viña. O uruguaio está suspenso dos compromissos pela Libertadores por causa da expulsão na final da Recopa Sul-Americana. No restante, vários garotos devem ser utilizados.

Apesar de pedir a compreensão pela dificuldade com o calendário, Abel Ferreira sabe da cobrança por resultados e garante que mesmo com times alternativos em campo, o Palmeiras quer ser competitivo e se classificar para as quartas de final do Campeonato Paulista. "O que eu quero dizer é: ninguém, seja no Palmeiras ou onde quer que seja, quer vencer mais que eu. Nem minhas filhas eu deixo ganhar quando brincamos", afirmou.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X INTER DE LIMEIRA

PALMEIRAS: Vinícius Silvestre; Garcia, Henri, Empereur e Viña; Fabinho, Zé Rafael e Pedro Bicalho; Giovani, Esteves e Rafael Elias. Técnico: Abel Ferreira.

INTER DE LIMEIRA: Jefferson Paulino, Matheus Alexandre, Renan Fonseca, Thalisson e Rafael Santos; Igor Henrique, Deivid e Rondinelly; Lucas Batatinha, Felipe Saraiva e Roger. Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro: Raphael Claus

Horário: 22h

Local: Allianz Parque

Na TV: Pay-per-view