Palmeiras se mantém seletivo e adota cautela antes de fechar com zagueiro

A presença na Europa do diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, é um passo avançado na busca do clube para reforçar a defesa. Apesar disso, o desfecho não tem um prazo definido e o clube mantém o discurso de cautela com a negociação. A postura é de até mesmo não ter pressa para concluir a negociação e de usar o tempo a favor para conseguir condições mais favoráveis, além de ser seletivo e criterioso na escolha.

Mattos está na França e tem três nomes em pauta, como noticiou o Estado nesta terça-feira: Jemerson, do Mônaco, Dante, do Nice, e Naldo, do Espanyol. A busca por um defensor, porém, não tem um prazo urgente. Com o Campeonato Paulista perto do fim e sem possibilidade de acréscimos de jogadores, o clube só conseguiria inscrever o possível reforço para o Campeonato Brasileiro, que tem uma janela bem ampla para inclusão de nomes, para a Copa do Brasil e para o mata-mata da Copa Libertadores, que começa depois da Copa do Mundo.

A diretoria trata a busca para a defesa com cautela e evita o otimismo. Por não ter pressa, o clube chegou nos últimos meses a descartar oportunidades de mercado. A primeira delas foi o zagueiro Pablo, que saiu do Corinthians e voltou para o Bordeaux, da França. Depois, o Palmeiras recusou a oferta de empresários pelo paraguaio Gustavo Gomez, do Milan.

Neste ano uma investida do Palmeiras por um zagueiro acabou frustrada. Mattos confirmou ter telefonado para o empresário Carlos Leite e questionado sobre o ex-corintiano Gil. O defensor está no Shandong Luneng, da China. O agente disse ao dirigente não ter possibilidade de o jogador retornar ao futebol brasileiro neste momento. No último mês, Mattos afirmou ao canal ESPN Brasil que só traria um zagueiro se o reforço tivesse condição de chegar pronto para jogar pelo time.

Assim como Mattos, quem também está na Europa é Leila Pereira, empresária e conselheira do Palmeiras. A presidente da Crefisa viajou para comprar um banco em Portugal e foi à França acompanhar o jogo da Liga dos Campeões entre Paris Saint-Germain e Real Madrid. Apesar das presenças dela e de Mattos não ter sido programada para coincidirem, isso pode ajudar a viabilizar alguma contratação.